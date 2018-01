Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts015/31.01.2018/10:00) - Der erste Flug von Qatar Airways zu dem beliebten Ferienziel Pattaya landete gestern am internationalen Flughafen U-Tapao Rayong Pattaya und hat die neueste thailändische Destination der preisgekrönten Fluggesellschaft eingeweiht. Mit diesem festlichen Start wird die fünfte Route von Qatar Airways in das südostasiatische Land begrüsst. Die Flugroute bildet die erste neue Streckeneinführung der Airline im Jahr 2018, mit welcher der schnelle Ausbau ihres globalen Netzwerks fortgesetzt wird. Der Flug QR828 landete um kurz nach 6.30 Uhr am U-Tapao Rayong Pattaya International Airport und wurde dort mit einem traditionellen Wasserwerfer-Salut begrüsst. Soonthorn Chaiyindeepum, thailändischer Botschafter in Qatar, reiste an Bord des Eröffnungsflugs mit Marwan Koleilat, Senior Vice President Asia Pacific von Qatar Airways, vom Fünf-Sterne Drehkreuz der Fluggesellschaft Hamad International Airport (HIA). Bei ihrer Ankunft in Pattaya wurde die VIP-Delegation von Konteradmiral Luechai Sri-Eamgool, Direktor des Internationalen Flughafens U-Tapao Rayong Pattaya, willkommen geheissen. An der Begrüssungszeremonie nahmen ausserdem der katarische Botschafter in Thailand, Scheich Jassim Bin Abdulrahman Bin Mohamed Al-Thani; Herr Chaicharn Aiemcharoen, amtierender Gouverneur der Provinz Chonburi; Herr Sattawat Anantakon, Vizegouverneur der Provinz Rayong; Pol Maj Gen Anun Charoenchasri, Bürgermeister der Stadt Pattaya; Vertreter von Flughäfen und Regierungsbeamte sowie lokale Würdenträger teil. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker erläuterte: "Wir freuen uns, die erste Nahost-Fluggesellschaft zu sein, die Direktflüge nach Pattaya anbietet. Nachdem wir im letzten Monat Flüge nach Chiang Mai in Thailand eingeführt haben und bald unseren sechsmal täglich operierenden Flugservice nach Bangkok starten werden, verstärkt und vertieft diese neue Route die starken Beziehungen, die zwischen dem Staat Qatar und dem Königreich Thailand bestehen. Thailand erfreut sich immer grösserer Beliebtheit bei unseren Passagieren. Wir haben diese neue Strecke als direkte Reaktion auf die steigende Nachfrage unserer Passagiere eingeführt und sind stolz darauf, sie mit unseren Flugzeugen bedienen zu können, um unseren unvergleichlichen Fünf-Sterne Service zu zeigen. Wir freuen uns, unseren Fluggästen mehr Reiseziele in Fernost anbieten zu können, und die Menschen in Pattaya mit dem umfangreichen globalen Netzwerk von Qatar Airways mit mehr als 150 Reisezielen auf der ganzen Welt zu verbinden." Pattaya ist eine bedeutende Feriendestination an Thailands östlicher Golfküste und ein beliebtes Ferienziel für Reisende aus Thailand sowie dem Ausland, die die thailändische Gastfreundschaft und Kultur erleben oder sich an einem der langen Strände von Pattaya entspannen möchten. Zu den Hauptattraktionen gehören der drei Kilometer lange Pattaya Beach, der parallel zum Zentrum der Stadt verläuft, der traditionelle Holztempel Sanctuary of Truth, ein schwimmender Markt und ausgedehnte Einkaufsstrassen. Der neue, viermal wöchentlich stattfindende Flug von Qatar Airways nach Pattaya bietet Fünf-Sterne Komfort mit dem B787 Dreamliner, der mit 22 Sitzen in der Business Class und 232 Sitzen in der Economy Class ausgestattet ist. Passagiere an Bord können das hochmoderne Entertainment-System der Fluggesellschaft, Oryx One, nutzen, das bis zu 4 000 Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Qatar Airways ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in Thailand tätig. Das erste Ziel der Fluggesellschaft in Thailand war Bangkok. Seitdem hat die Fluggesellschaft aufgrund der hohen Passagiernachfrage ihre Anzahl an Flügen in das Land stetig erhöht. Qatar Airways betreibt derzeit 35 wöchentliche Flüge nach Bangkok, 14 wöchentliche nach Phuket, tägliche nach Krabi und seit letztem Monat vier wöchentliche nach Chiang Mai. Die neuen, vier wöchentlichen Flüge nach Pattaya erhöhen die wöchentliche Gesamtfrequenz der Airline auf 64 Flüge pro Woche nach Thailand. Ab dem 25. März wird der Service nach Bangkok auf sechs tägliche Flüge erhöht, sodass die Gesamtzahl nach Thailand dann 71 wöchentliche Verbindungen umfasst. Flugplan Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag Doha (DOH) nach Pattaya (UTP) QR828 Abflug: 20.05 Uhr, Ankunft: 6.30 Uhr (nächster Tag) Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag Pattaya (UTP) nach Doha (DOH) QR829 Abflug: 7.50 Uhr, Ankunft: 11.40 Uhr Passendes Bildmaterial finden sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157668981545589 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle panta rhei pr gmbh Dr. Reto Wilhelm Tel.: +41 (0)44 365 20 20 E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180131015

