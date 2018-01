Der angeschlagene Möbelriese Steinhoff zeigt seinen vor Kurzem zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden Markus Jooste an. Steinhoff ist in Deutschland am Möbelhändler Poco beteiligt.

Der in einem Bilanzskandal steckende und schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff hat den Ende 2017 zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden Markus Jooste angezeigt. Das erklärte die amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Heather Sonn am Mittwoch in einer Parlamentsanhörung in Kapstadt.

Das Unternehmen habe Joost bei der in Südafrika unter anderem für organisierte Kriminalität zuständigen Elite-Polizeieinheit ...

