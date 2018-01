Vor kurzem gaben zwei Tech-Schwergewichte, Sheryl Sandberg, COO von Facebook (WKN:A1JWVX) und Jack Dorsey, CEO von Twitter (WKN:A1W6XZ) und Square, bekannt, dass sie bei der Jahrestagung am 8. März nicht mehr für eine Wiederwahl in den Vorstand von Walt Disney (WKN:855686) zur Verfügung stehen. Disney-Investoren sollten allerdings nicht in Panik geraten. Die Gründe für den Rückzug seien keine Probleme mit Disney oder etwa Pessimismus in Bezug auf Disneys Übernahme von Fox (WKN:A1WZP6).



In einer Erklärung sagte Disney: "Angesichts unseres sich entwickelnden Business und der Unternehmen, in denen Ms. Sandberg und Mr. Dorsey tätig sind, ist es für sie immer schwieriger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...