flatex Morning-news DAX update

Am Mittwoch beendeten die asiatisch-pazifischen Leitindizes den Handel mit gemischten Vorzeichen. Während der japanische Nikkei225, die Leitindizes aus Shanghai und Shenzen, sowie der südkoreanische Kospi und der STI aus Singapur in der Verlustzone schlossen, konnte sich der australische ASX200 behaupten. Der Hang Seng aus Hongkong legte sogar um 0,97 Prozent auf 32.923,40 Punkte zu. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.210,76 Punkten etwas stärker. Am Abend steht der Fed-Zinsentscheid als Highlight des Handelstages auf der Agenda der Händler.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktenindex lässt einen weiteren Tag Federn. Am Dienstag ging es 0,95 Prozent auf 13.197,71 Punkte abwärts. Der Blick richtet sich auf den Tageschart. Ausgehend vom Tageshoch von 13.309,86 Punkten bis zum Tagestief bei 13.171,91 Punkten, könnten nun die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen abzuleiten sein. Die Widerstände lägen demnach bei den Marken von 13.225/13.241/13.257/13.296/13.310 Punkten, sowie bei den Projektionen von 13.325/13.343/13.363 und 13.395 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 13.187/13.172/13.157/13.139/13.119 und 13.087 Punkten in Betracht.

