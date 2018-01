Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Dienstag zunächst schwankungsanfällig, bevor am Nachmittag die Kursabschläge nochmals deutlich ausgeweitet wurden, so die Analysten der Helaba. Weiter hätten der relativ feste Euro und insbesondere die steigenden Renditen auf das Sentiment gedrückt.

Den vollständigen Artikel lesen ...