Essingen, 31. Januar 2018

Scholz Recycling GmbH ernennt Dr. Klaus Hauschulte zum neuen CEO

- Dr. Hauschulte tritt Position am 1. Februar 2018 an

- Henry Qin, Chairman of the Board und CEO der Chiho Environmetal Group: "Dr. Hauschulte ist ein Manager mit langjähriger Erfahrung in großen Industrieunternehmen, was Scholz zugutekommen wird."

Die Scholz Gruppe ("Scholz" oder "die Gruppe"), ein führender europäischer Schrott-Recycler und eines der größten Recyclingunternehmen weltweit im Bereich der Eisen- und Nichteisenmetalle, hat heute angekündigt, dass Dr. Klaus Hauschulte (51) mit Wirkung zum 1. Februar 2018 als Chief Executive Officer (CEO) in die Geschäftsführung der Scholz Recycling GmbH berufen wird. Dr. Hauschulte berichtet direkt an Henry Qin, Chairman of the Board und CEO der Chiho Environmental Group (CEG). Henry Qin, bislang CEO der Scholz Recycling GmbH, bleibt Geschäftsführer des Unternehmens.

Dr. Klaus Hauschulte blickt auf eine rund 20-jährige außergewöhnliche Karriere in multinationalen Unternehmen unterschiedlicher Branchen zurück, davon über 10 Jahre als Mitglied in Management-Teams. Er kommt von der Siemens AG, bei der er COO der Windkraft-Sparte und Head of Operations des Bereichs "Mobility Urban Transport" war. Zuvor war Dr. Hauschulte für die Benteler Group und Benteler Automotive in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Leiter Supply Chain Management und Chief Information Officer. Dr. Hauschulte hat im Fachbereich Maschinenbau promoviert.

Henry Qin, CEO von CEG: "Wir freuen uns, Dr. Hauschulte als neuen CEO der Scholz Recycling GmbH begrüßen zu dürfen. Er ist ein Manager mit langjähriger Erfahrung in großen Industrieunternehmen, was Scholz zugutekommen wird. Er übernimmt das Steuer zu einem für die Firma maßgeblichen Zeitpunkt. Nach einer Phase des Übergangs sind wir nun gut für weiteres Wachstum aufgestellt."

Dr. Klaus Hauschulte, CEO der Scholz Recycling GmbH: "Scholz ist ein Unternehmen mit viel Potential und ich fühle mich geehrt, die Gruppe in eine aussichtsreiche Zukunft zu führen. Zusammen mit den äußerst engagierten Mitarbeitern und meinen Kollegen in der Geschäftsführung werden wir das volle Leistungsvermögen von Scholz ausschöpfen. Als Teil der Chiho Environmental Group und als einer der wenigen globalen und vollständig integrierten Anbieter für Metallrecycling sind wir sehr gut für weiteres Wachstum positioniert."

Über die Scholz Gruppe

Die Scholz Gruppe, ein Unternehmen der Chiho Environmental Group, ist ein führender europäischer Schrott-Recycler mit beeindruckender regionaler Präsenz in Deutschland, Polen, Österreich, Slowenien, der Tschechischen Republik, Dänemark, den USA und Mexiko. Zudem ist die Scholz Gruppe eines der weltweit größten Recyclingunternehmen für Eisen- und Nichteisenmetalle.

