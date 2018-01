Am Vormittag baute die Gemeinschaftswährung frühe Kursgewinne aus und wird aktuell bei 1,2437 US-Dollar gehandelt, nachdem zuvor ein Tageshoch bei 1,2463 Dollar erreicht worden war. Das ist etwa ein halbes Cent mehr als in der vergangenen Nacht. Zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin in einer engen Spanne um die Marke ...

