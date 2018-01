Essen - Erwartungsgemäß fielen die Wachstumsdaten für den Euroraum für das abgelaufene Jahr sehr erfreulich aus, so die Analysten der National-Bank AG.Mit einer vorläufigen Rate von 2,7% habe im Euroraum mehr Wachstum erzielt werden können als in UK oder den USA. Und die weiteren Aussichten seien nicht schlecht, was die endgültigen Werte der diversen Stimmungsindikatoren der EU-Kommission gezeigt hätten. Allerdings dürfte die Inflationsentwicklung der EZB nicht so recht gefallen. Die deutschen Konsumentenpreise seien auf Jahresbasis deutlich geringer angestiegen, als es erwartet worden sei. Das dürfte sich heute in der Gesamtrate für den Euroraum widerspiegeln. Es gebe dementsprechend immer noch gute Argumente für die Beibehaltung der lockeren Geldpolitik.

Den vollständigen Artikel lesen ...