Wichtige Zahlen zum Arbeitsmarkt aus Deutschland und der Eurozone am Morgen Datenpaket aus den USA sowie letztes FOMC-Treffen von Yellen Offizieller Regierungsbericht zu den Öl-Lagerbeständen am Abend

Zusammenfassung:Bei einem Blick auf den Wirtschaftskalender lässt sich festhalten, dass heute einige Daten aus Europa und den USA auf der Agenda stehen. Am Morgen können die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland und der Eurozone eine erhöhte Volatilität bei den EUR-Währungspaaren auslösen. Am Nachmittag werden der ADP-Bericht und die schwebenden Hausverkäufe aus den USA veröffentlicht. Des Weiteren erhalten wir neue BIP-Zahlen aus Kanada. Ölhändler sollten vor allem dem DoE-Bericht Aufmerksamkeit schenken. Zuallerletzt findet Abends noch das letzte FOMC-Treffen mit Janet Yellen statt. 9:55 Uhr - Deutschland, Arbeitslosenquote und Veränderung der Arbeitslosigkeit (Januar): Eine wichtige Veröffentlichung zum Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt. Seit Oktober 2013 wurde kein Anstieg der Arbeitslosenquote verzeichnet. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist seit Juni 2016 kontinuierlich gesunken. Diesmal erwarten ...

