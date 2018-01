In dieser Sendung stellt Cornelia Eidloth Ihnen ihr Projekt "Endlich Aktionär" vor. Zusammen mit Moderator Marco Uome informiert sie über die Idee hinter dem Projekt. An welche Zielgruppe sich das Ganze richtet. Und was der Abonnent erwarten darf. Folgen Sie "Endlich Aktionär" auch auf diesen Plattformen:YouTube: Youtube.com/endlichaktionärFacebook: Facebook.com/endlichaktionaerTwitter: Twitter.com/endlichAktionarInstagram: Instagram.com/endlichaktionaerHomepage: Endlichaktionaer.de