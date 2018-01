APA ots news: Drei: Karl Schürz leitet Geschäftsbereich Wertkarte und Diskont. - BILD

Wien (APA-ots) - Karl Schürz (54) zeichnet als Senior Head der Wertkarte und Diskont Business Unit von Hutchison Drei Austria für die Bereiche Strategie, Marketing, Sales und Operations verantwortlich. Die Abteilung von Schürz umfasst 15 Mitarbeiter und ist für die Marken Nimm3, eety und Reselling Aktivitäten zuständig. Karl Schürz berichtet direkt an Chief Commercial Officer Rudolf Schrefl.

Schürz hat nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Keppler Uni in Linz seine berufliche Laufbahn als Verkaufsleiter von Duscholux begonnen. Nach dem Verkauf der von ihm gegründeten lesezone.com an die Libro AG war er bei Lion.cc für den eCommerce-Bereich und die Medienvertriebslogistik verantwortlich, bevor er 2002 zu Hutchison Drei Austria wechselte. Bei seinen über 15 Jahren bei Drei leitete Schürz unter anderem das größte eigene Shopnetz aller österreichischen Mobilfunkbetreiber sowie den Vertrieb über den Fachhandel.

Der gebürtige Oberösterreicher ist verheiratet und lebt in St. Pölten.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

