Görlitz (ots) - Gold ist seit 2500 Jahren ein Garant für Werterhalt. Doch seit dem Preisverfall 2013, einer Kurskorrektur nach der Preis-Hausse während der Wirtschaftskrise, waren viele private Anleger verunsichert und trennten sich von ihrem Goldportfolio. Profiinvestoren setzen hingegen vermehrt auf Goldinvestments. Der Grund: Steigende Förderkosten, geopolitische Risiken und die weltweit anhaltende Niedrigzinspolitik der Notenbanken lassen in den nächsten Jahren einen steigenden Goldpreis erwarten.



Die US-Politik ist derzeit lahmgelegt: Republikaner und Demokraten streiten über die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Eine Lösung der Dauerkrise im Nahen Osten ist mal wieder in weite Ferne gerückt. Russland und China kritisieren öffentlich den Konfrontationskurs der USA. Und auch die Eurokrise ist längst nicht ausgestanden: Führende Ökonomen aus Deutschland und Frankreich plädieren für eine Reform der Eurozone inklusive einer Insolvenzverordnung für EU-Staaten. Geopolitische Risiken, die Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten, gibt es also genügend.



Gleichzeitig werden durch anhaltende Niedrigzinsen - insbesondere in der Euroregion - die verfügbare Geldmenge hoch und Finanzierungskosten künstlich niedrig gehalten. Die vorsichtigen Zinsanpassungen der US-Zentralbank werden an dieser Entwicklung kurz- und mittelfristig kaum etwas ändern. Und die Europäische Zentralbank hat sich allem Anschein nach gleich ganz von Änderungen an der sehr lockeren Geldpolitik verabschiedet. Die weltweite Geldmenge wird also auch in den nächsten Jahren mit ziemlicher Sicherheit weiter steigen.



Förderkosten für Gold steigen dramatisch



Im Gegensatz zur ausgegebenen Geldmenge ist die weltweite Goldförderung seit Jahren nahezu konstant. Pro Jahr werden rund 3.200 Tonnen Gold mit einem Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar gefördert - bei dramatisch steigenden Förderkosten. Die Gesamtkosten der Goldproduktion lagen 2002 noch unter 250 US-Dollar je Feinunze und stiegen seitdem rasant auf rund 1.750 US-Dollar im Jahr 2014. Der Anteil der operativen Kosten lag 2014 etwa bei 750 US-Dollar je Feinunze, während Investitionen und sonstige Kosten der Minenbetreiber sich auf rund 1.000 US-Dollar summierten.



Beim derzeitigen Goldpreis von rund 1.300 US-Dollar werden die Minenbetreiber das hohe Investitionsvolumen nicht aufrechterhalten können. In der Folge werden die Produktionsvolumina reduziert werden bis der Goldpreis ein Niveau erreicht, zu dem sich neue Investitionen rechnen. Edelmetallspezialist Herbert Behr, Geschäftsführer der Golden Gates Edelmetalle GmbH, erklärt: "Geopolitische Risiken, eine lockere Geldpolitik sowie steigende Förderkosten waren in der Vergangenheit Indikatoren für einen stark steigenden Goldpreis."



Experten teilen die Meinung der Golden Gates Edelmetalle GmbH



Diverse Investmentprofis wie der renommierte Professor Max Otte plädieren wie die Golden Gates Chefs Herbert und Constantin Behr dafür, einen Teil des Ersparten in Gold anzulegen. Als Faustformel sollten je nach Präferenz zwischen zehn und zwanzig Prozent des Portfolios in physischen Edelmetallen angelegt werden.



Die Vorteile von Investments in Edelmetalle liegen auf der Hand. Goldmünzen und Barren sind weltweit problemlos zu transparenten Preisen handelbar. Insbesondere in Krisenzeiten wurde Gold stets seinem Ruf als inflationssichere "Fluchtwährung" gerecht. "Diese Unabhängigkeit bietet kein anderes Investment", sagt Constantin Behr, Geschäftsführer der Golden Gates GmbH.



Seit der Gründung im Jahr 2012 gehört die Golden Gates Edelmetalle GmbH zu den am schnellst wachsenden Goldhändlern in Deutschland. Kunden der Golden Gates Edelmetalle GmbH können auf ein breites Edel- und Technologiemetall-Anlageportfolio zurückgreifen, das vom Golden-Gates-Team um die Geschäftsführer Herbert und Constantin Behr professionell verwaltet wird.



Als Familienunternehmen legt die Golden Gates Edelmetalle GmbH bei ihren Geschäften vor allem einen hohen Anspruch an Sicherheit, Transparenz und langfristigen Werterhalt. Wahlweise können die Kunden der Golden Gates Edelmetalle GmbH Einmalgeschäfte abschließen oder monatlich ihr Edelmetallportfolio mittels eines Sparplans wachsen lassen.



OTS: Golden Gates Edelmetalle GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129241 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129241.rss2



Pressekontakt: RH Reputation GmbH Pavlo Hanov Pavlo.hanov@rh-reputation.de www.rh-reputation.de