Über eine Woche ist vergangen, seitdem wir Evotec an dieser Stelle zuletzt unter die Lupe genommen haben, und währenddessen ist viel passiert! So hat es beispielsweise mit dem Ausbruch geklappt, den wir in der vorangegangenen Analyse in Aussicht gestellt hatten - in der Spitze kletterte die Aktie bis auf 16,92 Euro und markierte damit ein neues 2018er-Top, und gleichzeitig auch den höchsten Stand seit dem 09. November. Das war am Montag, dann kam der Dienstag. Und der brachte einen herben Rücksetzer mit sich, der im Tief bis auf 14,95 Euro führte. Per Schlusskurs stand mit einem Minus von 8,8% der größte Tagesverlust seit dem 13. November zu Buche; hört sich unschön an und ist es auch, aus charttechnischer Sicht sieht das aber gar nicht mal so schlecht aus:

