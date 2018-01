LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich der Arbeitsmarkt auch Ende 2017 robust gezeigt und die Arbeitslosigkeit verharrte auf dem tiefstem Stand seit neun Jahren. Im Dezember habe die Arbeitslosenquote wie im Vormontag 8,7 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Das ist weiterhin die niedrigste Quote seit Januar 2009. Experten hatten diese Entwicklung erwartet.

In absoluten Zahlen fiel die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 134 000 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,536 Millionen. In der Eurozone kann sich der Arbeitsmarkt schon seit geraumer Zeit tendenziell erholen. In der Hochphase der Euro-Schuldenkrise war die Arbeitslosenquote zeitweise über 12 Prozent gestiegen.

Allerdings zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor große Unterschiede zwischen den Euroländern: Eine jeweils sehr hohe Arbeitslosigkeit weisen Griechenland (aktuellste Zahlen vom Oktober: 20,7 Prozent) und Spanien (16,4 Prozent) auf. Dagegen steht Deutschland mit einer Quote von 3,6 Prozent derzeit besonders gut da. Weiterhin bleibt allerdings die Jugendarbeitslosigkeit in Teilen des Euroraum ein großes Problem./jkr/tav

