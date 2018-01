Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump Amerika mit seiner ersten "State of the Union"-Rede einen - doch bewirkt hat er das Gegenteil. Die Reaktionen auf seine Rede sind so gespalten wie das Land selbst.

Guantanamo, Einwanderung, Steuern. Drei Themen, die Amerika spalten wie kaum etwas anderes - außer ihr Präsident, Donald Trump. In seiner ersten, mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation wollte er eigentlich versöhnlich und präsidial auftreten und sorgte stattdessen für wilde Diskussionen.

Bereits im Kongress selbst teilten sich die Anwesenden in zwei Lager. Während Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses, und Vizepräsident Mike Pence hinter dem Präsidenten standen und viele seiner Aussagen mit zufriedenem Lächeln oder einer gelegentlichen Geste verstärkten, boykottierten mehrere demokratische Abgeordnete die Rede und blieben ihr fern. Andere Mitglieder des "Congressional Black Caucus", des Zusammenschlusses schwarzer Abgeordneter, trugen im Publikum afrikanische Kente-Schals, um gegen Trumps jüngste Kommentare über "Kloaken-Länder" zu protestieren.

Die amerikanischen Medien schrieben zwar, Trump habe sich Mühe gegeben einen anderen Ton anzuschlagen. So schreibt die "New York Times", der Präsident habe von rassistischen Äußerungen, die er in der Vergangenheit immer wieder getätigt ...

