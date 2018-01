Unterföhring (ots) -



Seit über fünf Jahrzehnten ist Clint Eastwood ein Weltstar. Vom Durchbruch in Sergio Leones Spaghetti-Western über die Dirty-Harry-Filme bis hin zu seinen OSCAR® prämierten Alterswerken wie "Gran Torino" - Clint Eastwood blieb sich immer treu als geradliniger Tough Guy, dem man besser nicht in die Quere kommt. Dennoch ist das wortkarge Multitalent bis zum heutigen Tag auch ein Mysterium: Politisch unterstützte er immer die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner - inklusive Donald Trump. Und dennoch zeigen gerade die eigenen Filme des Berufsrebellen, wie er zum Thema Gleichberechtigung ("Million Dollar Baby") oder Migration ("Gran Torino") steht. Eastwood setzte dem umstrittenen Kriegshelden Chris Kyle mit "American Sniper" ein Denkmal, doch sprach er sich sein Leben lang gegen Kriegseinsätze des US-Militärs im Ausland aus. Es ist immer wieder spannend, sich über den Schauspieler, Regisseur, Komponisten und besonders den Menschen Clint Eastwood den Kopf zu zerbrechen.



kabel eins widmet dem enigmatischen Haudegen einen Themenabend am 7. Februar 2018. In der exklusiven Dokumentation "Die Clint Eastwood Story" (22:40 Uhr) kommen neben seinen Kindern Scott, Dylan und Alison, seinem deutschen Freund und Hausfotografen Hans Birkeneder und Hollywood-Größen wie Bradley Cooper auch der Weltstar selbst zu Wort. Dabei gibt Clint Eastwood spannende Einblicke rund um seine Film-Erfolge und sein Leben. Zuvor zeigt der Sender sein Meisterwerk "Gran Torino" um 20:15 Uhr.



Der Clint-Eastwood-Abend bei kabel eins im Einzelnen:



"Gran Torino" Am Mittwoch, 7. Februar 2018, um 20.15 Uhr Drama, USA 2008



"Die Clint Eastwood Story" Am Mittwoch, 7. Februar 2018, um 22.40 Uhr Reportage, D 2018



