Linz - Die heutige Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank wird aller Wahrscheinlichkeit nach ohne große Überraschungen vorübergehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechne heute nicht mit einer Zinserhöhung. Vor allem auch, weil keine anschließende Pressekonferenz geplant sei. Momentan seien am Markt drei Zinserhöhungen für dieses Jahr eingepreist.

