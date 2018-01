1.-31. März 2018 in der Salzburger Altstadt



Salzburg (ots) - Das Kulinarikfestival eat & meet feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Seit 10 Jahren ist es das Ziel des beliebten Festivals, das weltoffene, interessante, lustige, informative und kulinarische Zusammenkommen in der Salzburger Altstadt zu fördern und Menschen, die gerne ihren Horizont erweitern, dazu einzuladen.



Die GastgeberInnen und WirtInnen werden in verschiedensten Veranstaltungsformaten vor den Vorhang geholt und bieten ihren Gästen nicht nur ein genussvolles Erlebnis sondern auch die Gelegenheit, auf großartige KöchInnen, PhilosophInnen, spannende ProduzentInnen und viele mehr zu treffen. Das gute Gespräch und die Salon-Kultur stehen dabei im Mittelpunkt. Die diesjährigen Schwerpunkte: Zitronen, bittere Menüs und Curry.



Zwtl.: Wo die Zitronen blühen



Wussten Sie, dass es mehr als 280 verschiedene Zitronensorten gibt? Im Weinarchiv des arthotel Blaue Gans trifft man auf Bio-Zitrusbauer Michael Ceron und begibt sich mit einem zitronigen Menü auf eine kulinarische Reise in den Süden. Im Afro Café begibt man sich mit einer typischen Spezialität des Landes kulinarisch ins ferne Nordafrika: mit in Salz eingelegten Zitronen.



Das mystische Pulver des Curry spielt gleich an mehreren Orten eine besondere Rolle: In der neuen Escobar etwa werden zu lateinamerikanischer Musik Burritos mit gelbem, rotem und grünem Curry verkostet, während man sich im Mozartkino bei Curry-Popcorn den Film "Madame Mallory und der Duft von Curry" zu Gemüte führen kann.



Von Artischocke bis Zichorie, von Fenchel bis Wildkräuter: Im Sternbräu gibt es zu einem "bitter-süßen"-Menü Erzählungen von der Autorin Manuela Rüther. Käse-LiebhaberInnen kommen bei einer Verkostung im St. Peter Stiftskulinarium mit dem wohl berühmtesten Käse-Affineur der Welt, Bernard Antony, voll auf ihre Kosten.



Rund 50 Gastronomiebetriebe nehmen am Kulinarikfestival eat & meet teil und sorgen so für einen Monat voll von sinnlichen Erlebnissen, höchstem Genuss und spannenden GesprächspartnerInnen - Alles außer gewöhnlich!



Das Gesamtprogramm gibt es in Kürze unter [www.salzburg-altstadt.at] (http://www.salzburg-altstadt.at)



