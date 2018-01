Berlin (ots) -



Ab dem 6. Februar geht es mit Barbies jüngerer Schwester Chelsea in die magische Traumwelt Dreamtopia. Im offiziellen Magazin zur TV-Serie, die im Frühjahr auf Super RTL ausgestrahlt wird, treffen die beiden auf Meerjungfrauen, Einhörner und viele weitere süße Fabelwesen. Die Leserinnen freuen sich auf zauberhafte Geschichten, fantastischen Mal- und Bastelspaß und spannende Rätsel. Insbesondere die verspielten Texte animieren gerade die jüngeren Mädchen zum eigenständigen Lesen. Der Startausgabe liegt ein geflügeltes Einhorn bei - direkt aus der magischen Dreamtopia-Welt.



Barbie Dreamtopia erscheint als Ableger des erfolgreichen Barbie-Magazins herausgegeben von Egmont Ehapa Media in Zusammenarbeit mit Mattel. Das Magazin richtet sich vorwiegend an Mädchen zwischen drei und sechs Jahren und erscheint zusätzlich zum Barbie-Magazin zweimonatlich.



Die Vermarktung der Magazine übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 4.900 Euro. Weitere Informationen und Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



Pressekontakt: Christian Fränzel Product & PR Manager Egmont Ehapa Media GmbH Fon +49 (0)30/ 24 00 80 E-Mail c.fraenzel@egmont.de