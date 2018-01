Hamburg (ots) - Angst, Beleidigungen und Psycho-Terror! Exklusiv in Closer (EVT 31.01.) verraten zwei Kandidatinnen, wie knallhart es in der "Bachelor"-Villa wirklich zugeht.



"Ich konnte mir schon denken, dass es da im Haus knallen wird. Aber dass es dann so krass werden wird - das hat mich schon erschrocken und schockiert", beschreibt Svenja (22) die Stimmung in der Villa. "In der einen Nacht ging bei uns wirklich die Post ab. Mitten auf dem Flur sind die Mädels aufeinander losgegangen."



Die Fernsehzuschauer sahen Svenja mit Daniel beim Einzeldate - nach dem Kuss gehört die Blondine anscheinend zu seinen Favoritinnen. Was danach hinter den Kulissen geschah, wurde nicht mehr ausgestrahlt. Svenja hatte regelrecht Angst: "Ich dachte, die stürmen mein Zimmer und nehmen mir die Bude auseinander. Die hatten so eine Wut auf mich, weil ich länger bei dem Einzeldate war. Die waren so sauer auf mich. Ich dachte mir: Wer weiß, zu was die fähig sind."



Janina Celine (23) bestätigt Svenjas Beschreibungen: "Das ist auf jeden Fall einmal richtig eskaliert. Das Rumgeschreie hat sich sehr hochgeschaukelt."



Mal gucken, wie es weitergeht ...



