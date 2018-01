NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist trotz der sich hinziehenden Regierungsbildung in Berlin vorerst weiter handlungsfähig. Allerdings sollte die neue Regierung die finanzpolitischen Weichen für dieses Jahr bis spätestens Ende Juni gestellt haben, sagte das BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer am Mittwoch in Nürnberg. Derzeit habe die Bundesagentur noch Kontingente zur beruflichen Förderung von Hartz-IV-Beziehern bis Juni. "Wenn wir ab Juni Fördermaßnahmen bei Bildungsträgern einkaufen wollen, dann dürfen diese nicht über das Jahr 2018 hinaus reichen, weil wir uns nicht länger binden dürfen", erläuterte Holsboer. Die Auszahlung von Hartz-IV-Leistungen zum Lebensunterhalt sei aber auf jeden Fall gesichert./kts/DP/tav

