Zimmer in Berlin gesucht? Am besten extrem einkaufsnah gelegen? Kein Problem: Der Wohn-Aldi kommt! Der Lebensmitteldiscounter steigt in den Wohnungsbau ein - wenn auch nicht ganz freiwillig.

Ein heller, sechsstöckiger Neubau ziert die Projektskizze, davor ein Parkplatz und ein Discountmarkt. Auf den ersten Blick wirkt der Entwurf für einen Wohnkomplex, der in Berlin-Lichtenberg entstehen soll, reichlich unspektakulär. Nur das blaue Aldi-A auf der Skizze ist ungewohnt, dürfte auf Bautafeln in Berlin in Zukunft aber im öfter zu lesen sein: Aldi Nord steigt in den Wohnungsbau ein - allerdings nicht ganz freiwillig.

Unten Einkaufen, oben Wohnen. So lässt sich Strategie umschreiben, die der Essener Handelskonzern am Mittwochmittag in Berlin vorstellte. Geplant ist demnach, an mindestens 30 Standorten in der Hauptstadt sogenannte gemischt genutzte Immobilien zu errichten. Oder kurz: Wohn-Aldis.

Insgesamt sollen nach Unternehmensangaben mehr als 2000 Wohnungen in Kombination mit Aldi-Märkten entstehen. Zwei Projekte sind bereits in Umsetzung. So werden in Berlin Neukölln und in Lichtenberg im ersten Schritt 200 Wohnungen entstehen. Weitere 15 Standorte befänden sich in konkreter Planung.

Ob Aldi am Ende auch als Vermieter auftritt, ist noch nicht entschieden. "Denkbar ist sowohl eine Eigenverwaltung oder die Beauftragung von Wohnungsverwaltungsfirmen", sagte eine Unternehmenssprecherin der WirtschaftsWoche. ...

