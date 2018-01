Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone sind im Januar um 1,3 Prozent gestiegen. Damit lag die Preissteigerung niedriger als in den vergangenen Monaten.

Auch in Deutschland hatte sich der Anstieg der Verbraucherpreise zum Beginn des Jahres 2018 weiter verlangsamt. Im Januar lag die Jahresteuerungsrate bei 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember ...

