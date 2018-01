Hamburg (ots) -



"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse wagt eine Prognose, wer bei der nächsten Staffel der Tanzshow (ab 9. März) für Begeisterung sorgen wird. In GALA (Heft 06/2018, EVT 01.02.18) sagt sie diese Woche, dass sie als Publikumslieblinge Thomas Hermanns ("Liebt Quatsch, wird das Tanzen aber sehr ernst nehmen"), Ingolf Lück ("Wird uns zum Lachen bringen, ich hoffe, nicht durch seine Tanzdarbietung") und die Youtube-Stars Die Lochis ("Die werden Kreischalarm bei den Mädels auslösen, ich kaufe mir Ohropax, denn ich kreische mit") sieht.



