- BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1570 (1450) PENCE - EQUAL WEIGHT - BARCLAYS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2850 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'UNDERP.' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LSE PRICE TARGET TO 4450 (4150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 243 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 4300 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1730 (1124)P - CS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 400 (325) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4450 (4150) P - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS NOSTRUM OIL PRICE TARGET TO 350 (385) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED BEI 7588 (CLOSE: 7587.98) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS SSP GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 575 (535) PENCE - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 1025 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 1025 (1000) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ASOS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 7500 (6650) PENCE - JPMORGAN RAISES CYBG PRICE TARGET TO 270 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS JOULES PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY'



