FRANKFURT/LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Dezember wie erwartet unverändert geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat lag die Arbeitslosenquote wie schon im November bei 8,7 Prozent, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte auch so prognostiziert hatten. Niedriger war die Arbeitslosigkeit zuletzt 2009 gewesen. In der EU-28 lag die Arbeitslosenquote bei 7,3 Prozent.

Gemäß Schätzung von Eurostat waren im Dezember in der EU-28 insgesamt 17,961 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, davon 14,137 Millionen im Euroraum. Gegenüber November 2017 verringerte sich die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU-28 um 165.000 und im Euroraum um 134.000. Gegenüber Dezember 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen in der EU-28 um 2,066 Millionen und im Euroraum um 1,536 Millionen.

Von den Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik (2,3 Prozent) sowie Malta und Deutschland (je 3,6 Prozent) die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (20,7 Prozent im Oktober 2017) und Spanien (16,4 Prozent).

January 31, 2018

