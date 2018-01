In einer türkischen Grenzprovinz wurde beim Einschlag zweier Raketen aus Syrien ein Mensch getötet. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist nicht gesichert. Türkische Stimmen machen die kurdische Miliz YPG verantwortlich.

Beim Einschlag von zwei Raketen aus Syrien ist in der türkischen Grenzprovinz Hatay mindestens ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Ein Geschoss habe den Hof eines Hauses in der Kleinstadt Reyhanli getroffen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Die zweite Rakete sei im selben Viertel eingeschlagen. Anadolu ...

