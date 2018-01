Nach dem Start der 24-Stunden-Streiks der IG Metall reichen erste Arbeitgeber nun offiziell Klage ein. Die Forderung nach einem Teillohnausgleich sei rechtswidrig. Die Gewerkschaft beklagt ein Versteckspiel der Metaller.

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Die Arbeitgeber in Bayern reichten beim Arbeitsgericht München eine erste Klage gegen die seit Mittwoch laufenden 24-Stunden-Streiks der IG Metall ein und drohten wegen der erwarteten Produktionsausfälle mit Schadensersatzforderungen. "Wir sind im Interesse unserer Mitglieder dazu verpflichtet, Klage gegen die rechtswidrige Forderung nach einem Teillohnausgleich einzureichen", erklärte Bertram Brossardt, Geschäftsführer der bayerischen Metallarbeitgeber. Auch die Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg klagen. Dem wollen sich im Laufe des Tages weitere Landesvereinigungen anschließen.

Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler warf den Arbeitgebern vor, Öl ins Feuer zu gießen. "Statt mit der IG Metall am Verhandlungstisch ernsthaft eine Lösung zu suchen, verstecken sich die Arbeitgeber ...

