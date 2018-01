Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-31 / 11:02 *Hessen startet mit BAföG-App von DATAGROUP* Pliezhausen, 31. Januar 2018. Das Land Hessen ist vergangene Woche mit der App "BAföG_direkt_" von DATAGROUP gestartet. Damit treibt der IT-Outsourcer den papierlosen Antragsprozess für BAföG-Leistungen und die digitale Kommunikation mit den zuständigen Ämtern der Länder weiter entscheidend voran. Als erstes Bundesland bietet Hessen mit der App "BAföG_direkt_" den Antragsstellern neue Services rund um den Antrag auf Leistungen nach BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) oder AFBG (Aufstiegs-BAföG) ab sofort auch optimiert für Smartphone und Tablet an. Der größte Mehrwert liegt in der Vereinfachung der Kommunikation zwischen Antragsteller und Förderungsamt: - Das zuständige Amt kann ermittelt und anschließend direkt aus der App heraus per Anruf und E-Mail kontaktiert oder per Routenplaner gefunden werden. - Ab sofort können Unterlagen (Kontoauszüge, Steuerbescheide etc.) mit dem Mobilgerät fotografiert und über eine sichere Verbindung unmittelbar zum Amt übertragen werden. Hierdurch entfallen das umständliche Scannen und das Hochladen mit den dazu erforderlichen Formularangaben. - "BAföG_direkt_" kann den Nutzer auf Wunsch selbstständig über jede Änderung des Antragsstatus benachrichtigen. 40 % aller BAföG-Anträge werden derzeit mit dem von DATAGROUP entwickelten Fachverfahren BAFSYS (BAföG- und AFBG-System) in neun Bundesländern bearbeitet. Neben Hessen planen weitere Länder den Einsatz von "BAföG_direkt_". *Über DATAGROUP: * DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.900 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. *Kontakt: * DATAGROUP SE Ralf Heinze Bereichsleiter Projekte und Produkte für die Verwaltung Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49 7127 970-028 Ralf.Heinze@datagroup.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DATAGROUP SE Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-01-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 649919 2018-01-31

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 05:02 ET (10:02 GMT)