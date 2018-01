Lauda-Königshofen - Ströer-Aktie: Neues Geschäftsfeld - Aktienanalyse Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der MDAX-Titel Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) seit mehr als einem Jahr in einem Aufwärtstrendkanal, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...