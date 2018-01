Bad Marienberg - Die Scholz Gruppe ("Scholz" oder "die Gruppe"), ein führender europäischer Schrott-Recycler und eines der größten Recyclingunternehmen weltweit im Bereich der Eisen- und Nichteisenmetalle, hat heute angekündigt, dass Dr. Klaus Hauschulte (51) mit Wirkung zum 1. Februar 2018 als Chief Executive Officer (CEO) in die Geschäftsführung der Scholz Recycling GmbH berufen wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...