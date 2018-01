Bad Marienberg - Das langjährige Geschäftsleitungsmitglied Dr. Karl W. Gschwend, Managing Director Strategic Projects, verlässt die HOCHDORF-Gruppe (ISIN CH0024666528/ WKN A0MYT7) mit Erreichen des Pensionsalters per Ende Januar 2018, so die HOCHDORF-Gruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

