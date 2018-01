Hannover - In den vergangenen fünf Handelstagen waren am Primärmarkt für Eurodenominierte Covered Bonds (Benchmarks) wieder vermehrt Emissionen aus der Euro-Peripherie zu beobachten, so Kai Ebeling, CIIA von der Nord LB.So stelle die Emission (ISIN XS1762980065/ WKN A19VPT) der Alpha Bank über EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereits die dritte öffentlich platzierte Emission einer griechischen Bank seit Oktober 2017 dar. Das Warten der Alpha Bank habe sich ausgezahlt. So habe der Emittent mit fünf Jahren nicht nur eine längere Laufzeit für seine Emission im Vergleich zu den Bonds der National Bank of Greece und der Eurobank wählen, sondern auch ein attraktiveres Pricing erzielen können. Hinzu komme, dass die Emission im Gegensatz zu den Papieren der Peers mit einer Soft Bullet-Struktur ausgestattet ist und sich somit grundsätzlich für das CBPP3 qualifiziere. Der Pricing-Prozess sei mit einer Rendite von rund 3% gestartet, aufgrund der hohen Überzeichnung des Oderbuchs (Bid to Cover: 4,0) habe die Emission letztlich bei ms +233 Bp geprintet werden können. Im Sekundärhandel liege der Spread aktuell bei ms +196 Bp.

