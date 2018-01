Bonn - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gab gestern zunächst auf 2,68% nach, zog aber im Tagesverlauf wieder an und lag schlussendlich mit 2,73% um 3 Basispunkte über ihrem Niveau vom Vortag, so die Analysten von Postbank Research.Maßgebliche Impulse für die Bewegung seien im Vorfeld der heutigen FOMC-Zinsentscheidung nicht auszumachen gewesen. Am deutschen Rentenmarkt hätten sich die Renditen in engen Bahnen seitwärts bewegt. Leicht enttäuschende deutsche Inflationsdaten hätten im Tagesverlauf einen Anstieg im Einklang mit den US-Renditen verhindert, trotz hawkisher Äußerungen von EZB-Ratsmitglied Knot. Am Abend habe bei 10-jährigen Bundesanleihen ein Renditeabschlag von einem Basispunkt auf 0,68% zu Buche gestanden. Demgegenüber habe die 5-jährige Bundrendite um einen Basispunkt auf -0,01% angezogen, während 2-jährige Bunds nahezu unverändert zum Vortag mit -0,53% rentiert hätten. (31.01.2018/alc/a/a)

