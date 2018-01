Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687) will wieder eine Dividende ausschütten, nachdem die Aktionäre 2 Jahre in Folge leer ausgingen. Die Hauptversammlung im Mai soll über eine Ausschüttung in Höhe von 0,10 US-Dollar für das Jahr 2017 entscheiden. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 28,99 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,80 Prozent. Analysten hatten etwas mehr erwartet, aber ...

