Heilbronn (ots) - Audi verliert den langjährigen Dienstwagen-Großauftrag der Schwarz-Gruppe an den bayrischen Wettbewerber, der ein "deutlich besseres Angebot" machte.



Tiefschlag für Audi: Die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland), bisher einer der größten Einzelkunden des Autoherstellers, steigt auf BMW um. Der Münchener Premium-Hersteller hat den Neckarsulmer Lidl-Nachbarn in einer Ausschreibung ausgestochen. Das berichtet die "Heilbronner Stimme" (Mittwoch). Die Schwarz-Gruppe ist einer der größten Betreiber von Fahrzeugflotten in Deutschland - wie viele Audis das Unternehmen bisher pro Jahr orderte, will die Schwarz-Gruppe nicht sagen. Nach Informationen der Zeitung geht es aber etwa um 10.000 Fahrzeuge im Jahr. Anders als bei Unternehmen wie Bechtle oder Würth, deren Mitarbeiter Fahrzeuge mehrerer Marken fahren, arbeitet das Handelsunternehmen mit einem Hersteller fast exklusiv zusammen. Stichtag für den Herstellerwechsel ist der 1. März.



Als Grund für den Wechsel gibt das Unternehmen "rein wirtschaftliche Gesichtspunkte" an: "Wir sehen uns der wirtschaftlichen Stabilität der Unternehmensgruppe verpflichtet und haben uns für ein deutlich besseres Angebot entschieden", erklärt eine Sprecherin der Schwarz-Gruppe. Bei wirtschaftlichem Gleichstand oder einem nur geringfügig attraktiverem BMW-Paket "wäre ein Wechsel für uns nicht in Frage gekommen".



Die bisher genutzten Audis kommen im Rahmen der festgelegten Nutzungsdauer weiterhin zum Einsatz, heißt es bei der Schwarz-Gruppe, deren weltweite Dienstwagenflotte von der Neckarsulmer Schwarz Mobility Services verwaltet wird. In der Regel verkauft die Schwarz-Gruppe die Dienstwagen nach etwa eineinhalb Jahren weiter. Der Spitze der Schwarz-Gruppe ist es wichtig, den Mitarbeitern "Fahrzeuge auf gleichbleibendem Niveau zu bieten, die sowohl bei Umweltschutz und Qualität, als auch bei Sicherheit und Komfort keine Abstriche machen".



"Die Zusammenarbeit mit Lidl war und ist konstruktiv. Da wir als die zwei größten Arbeitgeber in der Region eng vernetzt sind, bedauern wir, dass wir die Zusammenarbeit im Flottengeschäft nicht fortführen können", sagt eine Audi-Sprecherin. Seit mindestens zehn Jahren arbeitete die Schwarz-Gruppe mit Audi zusammen, allerdings lobt das Unternehmen BMW als verlässlichen und fairen Geschäftspartner, der an der jüngsten Ausschreibung erneut teilgenommen habe, obwohl er zweimal nicht zum Zuge gekommen war. Die Verhandlungen wurden auf höchstem Level geführt. "Zu den gewünschten Rahmenbedingungen war eine weitere Zusammenarbeit für uns wirtschaftlich nicht darstellbar", sagt die Audi-Sprecherin.



Man sei sich der regionalen Verantwortung bewusst, betont die Schwarz-Gruppe. Deswegen habe man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, den Fahrzeughersteller zu wechseln. Die Neckarsulmer ASW-Gruppe, über die Audi die Fahrzeuge in der Vergangenheit bezog, "wird die Möglichkeit erhalten, über die nächsten Monate die Strukturen anzupassen", heißt es.



Unabhängig von dem Markenwechsel bleibt Tesla als Lieferant von E-Fahrzeugen für Vorstände und Geschäftsleitungsvorsitzende der Schwarz-Gruppe im Spiel, wie die Sprecherin der Heilbronner Stimme bestätigte.



OTS: Heilbronner Stimme newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70568 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70568.rss2



Pressekontakt: Heilbronner Stimme Chefredaktion Telefon: +49 (07131) 615-794 politik@stimme.de