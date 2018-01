Mögliche Streiks in Deutschland bedrohen heimische Hersteller DAX® (DE30 in der xStation 5) prallt an der Unterstützungszone bei 13.200 Punkten ab ProSiebenSat1 (PSM.DE) verbucht nach einer Aufstufung durch die Deutsche Bank den größten Gewinn

Zusammenfassung:Nach einer deutlich schwächeren US-Sitzung war auch an den asiatischen Aktienmärkten die Stimmung eher gemischt. Die Aktien in Europa haben am heutigen Handelstag jedoch höher eröffnet. Nicht schlüssige Lohnverhandlungen zwischen der IG Metall und einigen der größten deutschen Hersteller könnten zu landesweiten Streiks führen.

Der DE30 prallt an der Unterstützungszone bei 13.200 Punkten ab. Quelle: xStation5 Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart kann man sehen, dass die jüngste Korrekturbewegung durch das Unterstützungsniveau bei 13.200 Punkten gestern gestoppt wurde. Nach der Eröffnung bewegte sich der deutsche Leitindex in Richtung des Widerstands bei 13.330 Punkten. Wenn die Bullen diesen Bereich jedoch erreichen wollen, müssen sie sowohl den 8er als auch den 21er EMA überwinden, die als lokale Widerstandsniveaus fungieren können. Sollten die Gewinne allerdings nicht gehalten werden, wäre ein schärferer Pullback nicht auszuschließen, da es keinen wichtigen Unterstützungsbereich in der nahen ...

