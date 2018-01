Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatzplus von nominal 2 Prozent, nachdem er im vergangenen Jahr einen Umsatzzuwachs von nominal 4,1 Prozent verbuchte. Damit konnte der Einzelhandel 2017 seinen Umsatz zum achten Mal in Folge steigern, gab der Handelsverband Deutschland (HDE) bei seiner Jahrespressekonferenz in Berlin bekannt. "2017 war ein gutes Jahr für den Einzelhandel", sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. Vom Online-Wachstum profitierten immer mehr stationäre Händler, die die Chancen der Digitalisierung nutzten.

Angesichts der weiterhin positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rechne der Verband für 2018 mit einem weiteren Plus von 2 Prozent. Für die Hälfte des Wachstums stehe dabei der Online- Handel. "Während der E-Commerce seine Umsätze um 10 Prozent steigern wird, macht der stationäre Kanal voraussichtlich nur ein Plus von 1,2 Prozent", erklärte der Verband.

Die Handelsunternehmen reagierten darauf und investierten in den Aufbau und die Optimierung von Online-Shops und in die Digitalisierung der Geschäfte vor Ort. Sanktjohanser mahnte allerdings passende Rahmenbedingungen an. "Grundvoraussetzung ist eine leistungsfähige und flächendeckende digitale Infrastruktur", schrieb er einer neuen Regierung ins Stammbuch. "Da gibt es gerade in ländlichen Regionen noch viel zu tun."

