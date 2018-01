Von Olaf Ridder

MÜNCHEN (Dow Jones)--Begleitet von Protesten der Siemens-Arbeitnehmer hat die Hauptversammlung der Siemens AG begonnen. Konzernchef Joe Kaeser warb in seiner Rede für den Umbau des Industrie-Unternehmens zu einem auf digitale Technologien ausgerichteten Konzern. "Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft mehr", sagte Kaeser. Ihre "Mittelmäßigkeit" sei die "Zielscheibe des industriellen Internets". Deshalb müsse man jetzt die Voraussetzungen für den erneuerten Siemens-Konzern schaffen.

Basis dafür soll die neue, vom Kapitalmarkt erwartete Konzernstrategie "Vision 2020+" sein, an der die Siemens-Führung derzeit arbeitet. Kaeser sagte, man werde dabei zu einer Fokussierung der einzelnen Geschäfte sowie vereinfachten Führungsstrukturen kommen. Jedes Geschäft von Siemens werde künftig so organisiert, dass es sich mit den besten Spezialisten messen könne. Es reiche nicht mehr, allein General Electric schlagen zu wollen. Erfolg habe künftig nur, wer sich am Besten an die "rasant ändernden Bedingungen" anpassen könne.

Kaeser verteidigte den geplanten Abbau von 6.900 Stellen im Kraftwerksgeschäft und in der Sparte Prozessindustrie und Antriebe. Der Strukturwandel in der fossilen Stromerzeugung ist aus seiner Sicht unumkehrbar. Deshalb müsse Siemens aus einer Position der Stärke heraus die notwendigen Schritte einleiten.

Vor dem Olympiapark, wo die Siemens-Hauptversammlung stattfindet, protestierten etwa 250 Mitarbeiter des Konzerns mit Transparenten und Plakaten gegen die personellen Einschnitte.

Sie kritisieren, dass die Konzernleitung trotz einer Gewinnmarge von mehr als 10 Prozent im Kraftwerksgeschäft so tue, als habe man es bereits mit einem das Gesamtunternehmen gefährdenden Verlustbringer zu tun, wie Hagen Reimer vom Siemens-Team der IG Metall sagte. Auch wenn die Konzernführung den absehbaren Rückgang des Marktes für konventionelle Kraftwerke viel zu lange ignoriert habe, gebe es nach wie vor Alternativen zu dem Kahlschlag.

Konzernchef Kaeser hielt in seiner Rede dagegen. Zwar laufe es im Vergleich zu den Wettbewerbern bei Siemens in der Sparte noch recht gut, doch sei es ein Mythos, dass "Standorte wie Offenbach, Erfurt, Leipzig, Mülheim und sogar Görlitz voll ausgelastet und profitabel seien".

Aufsichtsratschef Gerhard Cromme erinnerte in seiner Abschiedsrede an den Korruptionsskandal der Jahre 2006 und 2007 sowie den Niedergang des Telekommunikationsgeschäftes. Beides seien Schlüsselerfahrungen für Siemens gewesen. Die Compliance-Krise sei damals existenzgefährend gewesen, doch sei es gelungen, sie als Chance für eine Erneuerung zu nutzen.

Die Lehre aus dem Verlust des Telekommunikationsgeschäftes müsse sein, dass Siemens über den Tellerrand hinausschaue. "Zur Sicherung seiner Zukunft muss ein Unternehmen kalkulierte Risiken eingehen." Es brauche ein Frühwarnsystem, um Paradigmenwechsel zu erkennen. Siemens dürfe sich deshalb nicht nur mit seinen direkten Konkurrenten auskennen, sondern müsse auch potenzielle Wettbewerber beobachten.

Gerhard Cromme verlässt nach dem Ende der Siemens-Hauptversammlung den Aufsichtsrat. Nach zehn Jahren gibt er den Vorsitz an den früheren SAP-Vorstandschef Jim Hagemann Snabe ab, der seit Herbst 2013 in dem Kontrollgremium sitzt.

