Berliner Anbieter für IP-Telefonie MANGO OFFICE schätzt, dass circa 50 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen auf die Cloud-Telefonie umsteigen werden.

Berlin, den 31.01.2018. - MANGO OFFICE, der SaaS-Anbieter für IP-Telefonie aus Berlin, präsentiert eine neue Technologie für die Erstellung und Analytik der Telefonskripte für Vertrieb und Kundensupport. Diese Funktionalität ist in dem Paket "Cloud Contact Center" zum Preis von 19 bis 99 Euro monatlich enthalten, je nach Anzahl der angeschlossenen Nutzer.

Die Telefonskripte erlauben es einem Mitarbeiter, beim Beantworten eines Anrufes während des Telefongesprächs schnell auf interaktive Tipps zurückzugreifen. Die Gesprächsszenarien werden in der Regel für die Aufgaben eines Callcenters, einer Vertriebsabteilung, eines Supports oder Kundendienstes eingesetzt. Die Nutzung der Skripte, die in die Software für Anrufbearbeitung integriert sind, verkürzt und erleichtert die Schulung der Mitarbeiter, ermöglicht die Optimierung der Kundengespräche im Sales und Support und erhöht die Qualität des Kundenservice. Telefonskripte sind eine geeignete Lösung für kleinen und mittleren Unternehmen, die Telefonie für Kundenakquise und Support aktiv einsetzen.

Managing Director Alexander Fischmann: "Wir bieten unseren Kunden die modernsten Telekommunikationslösungen an, die es erlauben, die Umsatzsteigerung sicherzustellen und die Qualität des Kundensupports zu verbessern. Die SaaS-Lösungen für die VoIP-Telefonie sind heute in den kleinen und mittleren Betrieben sehr gefragt. Mit deren Hilfe kann die Kommunikation mit bestehenden und potenziellen Kunden entscheidend verbessert werden und wesentlich strukturierter ablaufen. Unseren Schätzungen zufolge werden bereits 2020 ungefähr 50 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen auf Cloud-Telefonie umsteigen."

Das neue Tool stellt ein Gesprächsszenario mit einer intuitiven Steuerung der Inhalte dar. Er eignet sich für die Erstellung von Szenarien beliebiger Komplexität. Fertige Dialoge werden anhand der vom Nutzer vorbereiteten Textbausteine automatisch generiert. Der Service erlaubt es, Szenarien während eines Telefongesprächs operativ anzupassen, dabei werden die vorherigen Versionen beibehalten. Skripte sind der Bestandteil der Software, die für die Anrufbearbeitung angewendet ist. Somit kann der Mitarbeiter sofort auf das Telefonskript zugreifen, sobald ein Telefonanruf eingeht.

MANGO OFFICE ist ein Privatunternehmen, das im Jahr 2000 mit Beteiligung von internationalem Investitionskapital gegründet wurde. 2013 kam Intel Capital Foundation, als weiterer Investor hinzu. Der europäische Hauptsitz von MANGO OFFICE befindet sich seit 2015 in Berlin. Das Rechenzentrum ist in einem der modernsten und zuverlässigsten Datenverarbeitungszentren Deutschlands - mit Tier-3-Standard - in Frankfurt am Main eingerichtet. Die Cloud-Lösungen von MANGO OFFICE werden von über 40.000 Geschäftskunden verwendet - von Einzelunternehmen und Start-ups bis hin zu international agierenden mittelständischen Unternehmen.

