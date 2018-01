Paris - Zur Wochenmitte haben sich die europäischen Börsen stabilisiert. Der Eurostoxx 50 Index, der auf Wochensicht um knapp 2 Prozent nachgegeben hatte, legte gegen Mittag um 0,09 Prozent auf 3610,05 Punkte leicht zu. Damit vermied der Leitindex für die Aktien aus der Eurozone den Rutsch unter 3600 Punkte. Letztmals lag der Index vor knapp drei Wochen unter dieser Marke. Gegen grössere Kursgewinne spricht laut Händlern allerdings nach wie vor der feste Euro der sich ungünstig auf den Export auswirkt.

Der französische CAC 40 stieg um 0,20 Prozent auf 5484,70 Zähler. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,03 Prozent auf 7590,50 Punkte sehr moderat nach oben.

Die Rendite von US-Staatsanleihen, die seit Jahresbeginn stark gestiegen war und die Aktienmärkte in den vergangen beiden Tagen belastet hatte, gab am Mittwoch wieder etwas nach. "Aktuell ist noch keine Flucht der Investoren in Sicherheit zu erkennen", sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der jüngste Rücksetzer ...

