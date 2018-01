Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am Mittwoch gut und so notiert der EUR/USD am oberen Ende seiner Range in der Nähe der 1,2460. EUR/USD Gebote auf Daten, US Daten im Fokus Das Paar konnte nach der Veröffentlichung der Eurozonen Inflationszahlen zulegen, während das CPI im Januar gegenüber dem Vorjahr wie erwartet bei 1,3 % liegt. ...

