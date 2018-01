Anschlusstechnik, die im Automotive-Umfeld zum Einsatz kommt, muss leistungsfähig, robust und langlebig sein. Angesichts des stetig wachsenden Elektronikanteils in Fahrzeugen nutzen Komponentenhersteller verstärkt die Einpresstechnologie Press-Fit als Anschlussverfahren für Leiterplatten (PCB). Dabei werden speziell konstruierte Stiftkontakte (Pins) in passende Aufnahmebohrungen in das PCB gesteckt, wobei die Zinnoberflächen auf dem Pin und der Hülse durch Kaltverschweißen beide Schichten gasdicht intermetallisch verbinden. Die so entstandene Kontaktierung ist langzeitstabil und weist nach Erhebungen des Verbindungstechnikherstellers TE Connectivity eine zehn- bis hundertfach niedrigere Fehlerhäufigkeit als Lötverbindungen auf.

Störfaktor Whisker

Ein unerwünschter Nebeneffekt des Verfahrens liegt jedoch darin, dass - bedingt durch die relativ hohe Kontaktnormalkraft bei der ...

