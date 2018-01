Der operative Gewinn fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis November) um 14 Prozent auf 20,6 Milliarden Schwedische Kronen (2,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Damit hatten Experten allerdings in etwa gerechnet. Unter dem Strich blieb im vergangenen Jahr ein Überschuss von 16,2 Milliarden ...

