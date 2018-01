Bad Marienberg - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) hat am 29.01.2018 bekannt gegeben, dass das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") erhöht werden soll, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...