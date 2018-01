Österreich (ots) - Die Dynastie Rothschild, genauer gesagt Nancy Clarice Tilghman und Geoffrey R. Hoguet, haben mit ihren Trusts den Besitz in Niederösterreich, Gaming mit 5.412 ha besessen.



Die Firma Bischof Immobilien GmbH wurden mit einem Alleinvermittlungsauftrag beauftragt den Gesamtbesitz inkl. der Gebäude und Kraftwerke zu verkaufen. Binnen Wochen konnten mehrere Kaufinteressenten gefunden werden und so wurde die Gesamtliegenschaft durch GF Klaus Bischof erfolgreich vermittelt.



Als Österreichs führendes Immobilienmaklerunternehmen im Land & Forstbereich mit Bürostandorten in Wien und Judenburg vermarktet Bischof Immobilien seit über 25 Jahren erfolgreich Immobilien.



Der 5.412 ha große Forstbesitz der Familie Rothschild umfasst ca. 15 Immobilien, 2 Kraftwerke und ein wunderschönes Jagdschloss. Die Familie Rothschild ist dafür bekannt ihre Besitzungen besonders naturbelassen zu erhalten und deshalb hatte die Familie Cord Prinzhorn großes Interesse daran.



Die Firma Prinzhorn Holding, welche marktführend im Bereich der Recycling-, Papier- und Verpackungsindustrie ist, möchte die Liegenschaft langfristig im Familienbesitz behalten.



Bischof Immobilien konnte kompetent, professionell und vertrauensvoll den Verkaufsprozess exklusiv begleiten und so wurde letztlich dem Bestbieter, Herrn Cord Prinzorn mit Familie, der Zuschlag erteilt.



Diese Transaktion zählt als weiteres Referenzprojekt seitens Bischof Immobilien GmbH und GF Klaus Bischof ist stolz, einen so namhaften Kunden mit langfristiger Perspektive für diesen wunderschönen Besitz gefunden zu haben.



