Schallstadt (ots) - Fast jeder zweite Deutsche mistet vor dem Umzug Elektrogeräte oder Medikamente aus / Richtige Entsorgung: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern zum Händler oder zum Wertstoffhof. Es drohen sonst empfindliche Bußgelder / Einfach wegschmeißen: Medikamente können in den Hausmüll, aber keinesfalls in die Toilette



Neues Heim, neues Glück - also raus mit all dem alten Krempel! Aber es gibt dabei auch ein paar Dinge zu beachten: Fast die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) mistet beim Umziehen Elektrogeräte aus, beinahe ebenso viele (45 Prozent) entsorgen Medikamente, wie eine repräsentative Studie von umzugsauktion.de zeigt. Kein Problem - aber nur, wenn es richtig gemacht wird. Ansonsten schadet es der Umwelt und kann sogar strafbar sein. Hier erklären die Umzugsprofis von umzugsauktion.de, worauf man achten muss.



Elektrogeräte - richtig entsorgt



Allgemein gilt: Alte Elektrogeräte können zum Wertstoffhof gebracht werden und dürfen nicht in den Hausmüll. In manchen Gemeinden ist auch die Abholung per Sperrmüll möglich. Der Einzelhandel ist seit 2015 ab 400 Quadratmetern Ladenfläche außerdem generell zur Rücknahme alter Kleingeräte wie Handys verpflichtet - auch ohne Kauf von Neuware. Größere Elektrogeräte, also beispielsweise Kühlschränke oder Fernseher, müssen lediglich beim Kauf eines neuen Geräts angenommen werden. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht notwendig. Die Rücknahmepflicht gilt auch für Onlinehändler.



Wer noch etwas Geld rausholen möchte, kann es bei einem Schrotthändler versuchen. Diese zahlen gerade bei alten Handys und Ladekabeln unter Umständen noch einen kleinen Betrag. Wer hingegen alte Elektrogeräte einfach in den Hausmüll schmeißt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Das kann- je nach Bundesland und Umfang des Vergehens - empfindlich ausfallen. Zudem gehen so wichtige Rohstoffe verloren. Dadurch müssen neue Ressourcen wie Edelmetalle in die Produktion aktueller Geräte einfließen. Deren Gewinnung ist energieaufwendig und hat in den Erzeugerländern oft verheerende Folgen für die Umwelt.



Einfach aber wichtig bei Medikamenten: in den Müll, nicht ins Klo!



Medikamente können hingegen einfach im Hausmüll entsorgt werden, solange im Beipackzettel nicht ausdrücklich etwas anderes steht. Wer beispielsweise starke Schmerzmittel entsorgen möchte und nicht sicher ist, ob sich womöglich jemand am Hausmüll zu schaffen macht, sollte auf Recyclinghöfe oder Apotheken zurückgreifen. Prinzipiell können hier zwar auch alle anderen Arzneien entsorgt werden. Notwendig ist das aber nicht. Denn der sogenannte Siedlungsabfall, zu dem auch Medikamente zählen, wird seit 2005 in Deutschland flächendeckend verbrannt und gelangt erst danach zur Lagerung auf Deponien. Dadurch werden die Wirkstoffe der Medikamente neutralisiert.



Im Hausabwasser haben Arzneien hingegen nichts zu suchen. Denn unbehandelt können sie auch stark verdünnt noch lange ihre Wirksamkeit behalten und großen Schaden an der Umwelt anrichten.



Weitere Informationen über die richtige Entsorgung von Elektroschrott, Medikamenten und anderen kritischen Materialien finden Sie hier: http://ots.de/fEVhB



Für die von umzugsauktion.de beauftragte repräsentative Studie "Umzug 2017" wurden im Februar 2017 deutschlandweit 1.004 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.



Die Ergebnisse der Studie im Überblick:



Was misten Sie bei einem Umzug aus? (Es sind mehrere Antworten möglich.)



Wäsche/Kleidung: 56 Prozent CDs, DVDs, Bücher, alte Zeitungen/Zeitschriften/Kalender etc.: 51 Prozent Dekomaterial/Bilder/Urlaubsmitbringsel/ungeliebte Geschenke: 49 Prozent Alte Elektrogeräte: 46 Prozent Medikamente/Salben: 45 Prozent Geschirr: 35 Prozent Nichts, es zieht alles mit um/mache ich später: 25 Prozent Spielzeug der Kinder: 19 Prozent Die Kisten vom letzten Umzug: 15 Prozent Werkzeug: 8 Prozent



Eine Grafik zur Pressemitteilung steht hier zum Download bereit: http://ots.de/x0bV8



Diese und andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de finden Sie in unserem Pressebereich unter http://www.umzugsauktion.de/presse/



Über umzugsauktion.de:



Umzugsauktion.de ist Deutschlands großes Umzugsportal. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 12 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugsauktion.de ist ein Portal der Immowelt Group.



Über die Immowelt Group:



Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für die Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind die drei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten der Branche zählen. An den neun Standorten arbeiten über 500 Mitarbeiter. An der Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.



OTS: umzugsauktion.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66690 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66690.rss2



Pressekontakt: Barbara Schmid +49 911 520 25-808 presse@umzugsauktion.de