Hamburg (ots) - Klatsch & Tratsch, Beauty & Lifestyle und Videospiel-Videos lassen ihre Kassen klingeln: Die YouTube-Kanäle von Promiflash, BibisBeautyPalace und Paluten sind die finanziell umsatzstärksten deutschen YouTube-Kanäle. Die drei Top-Verdiener fuhren 2017 mit ihren Internet-Videos zusammen fast zwei Millionen Euro an Werbeeinahmen über das YouTube-Partnerprogramm ein. Das hat die Kommunikationsberatung Faktenkontor mit dem YouTuber-Relevanzindex errechnet.



Mit Werbung vor, während oder neben einem beliebten YouTube-Video Geld verdienen - das ermöglicht das so genannte Partnerprogramm von YouTube. Das Google-Unternehmen besorgt und schaltet dabei die Reklame, der Video-Macher sorgt für viele Views. Beide teilen sich die Einnahmen. Klingt toll - lohnt sich aber nur bei großem Publikum. Das haben die folgenden Kanäle - hier sind die bestverdienenden deutschen YouTuber:



TopTen:



Die bestverdienenden deutschen YouTuber



Rang Kanal Werbeeinahmen 2017



1. Promiflash 916.087,88 EUR 2. BibisBeautyPalace 513.534,35 EUR 3. Paluten 492.773,71 EUR 4. MySpassde 491.239,14 EUR 5. The Voice Kids 423.086,13 EUR 6. Entertainment Access 422.504,10 EUR 7. Rammstein Official 409.763,60 EUR 8. GermanLetsPlay 368.426,59 EUR 9. Gronkh 358.601,01 EUR 10. ConCrafter | LUCA 348.319,43 EUR



Die angegebenen Umsätze sind dabei nicht den Steuererklärungen der Kanal-Betreiber entnommen, sondern aus den im YouTuber-Relevanzindex hinterlegten Daten und recherchierten Werten zu Einnahmen pro 1000 Views und durchschnittlichen Umsatzverlusten durch AdBlocker errechnet.



Kann also jeder Hobby-Filmer durch x-beliebige und günstig produzierte Web-Videos innerhalb weniger Jahre bequem zum Millionär werden? Leider nein, weiß Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter und Social-Media-Experte des Faktenkontors: "Kanäle wie BibisBeautyPalace, Paluten und Gronkh zeigen zwar, dass der Aufstieg vom Hobby-YouTuber zum Großverdiener durchaus möglich ist. Der Blick in die Top Ten der umsatzstärksten YouTube-Kanäle zeigt aber auch: Hinter vielen großen Erfolgen stecken etablierte Unternehmen, die durch Synergieeffekte weit hochwertigere Inhalte präsentieren können." So steht hinter MySpassde die Kölner Produktionsfirma Brainpool (u.a. "TV Total") und der "The Voice Kids"-Kanal gehört zum ProSiebenSat.1Media-Imperium. Beide können für ihre Videos auf mit hohem Budget produzierte TV-Inhalte zurückgreifen.



Zudem sind YouTube-Kanäle mit jährlichen Werbeeinahmen im sechsstelligen Bereich eher Ausnahme als Regel: Von 2839 im YouTuber-Relevanzindex ausgewerteten YouTube-Kanälen in deutscher Sprache oder von deutschen Betreibern generieren 1844 nicht einmal 1000 Euro an Werbeeinahmen - im Jahr. Mehr als 10.000 Euro erwirtschaften lediglich 416 Kanäle, und darunter sind nur 79, die den Sprung über die 100.000-Euro-Schwelle schaffen.



"Auch bei YouTube gilt: Wer Erfolg will, muss eine ausreichend große Zielgruppe mit passenden Inhalten ansprechen - und das besser und präsenter als der Wettbewerb", resümiert Heintze. "Kurz: Content bleibt King."



Der YouTuber-Relevanzindex des Faktenkontors analysiert fortlaufend die Performance von mehr als 2800 YouTube-Kanäle in deutscher Sprache oder von deutschen Betreibern. Neben Key Performance Indicators wie Anzahl der Videos, Aufrufe und Abonnenten sind für alle Kanäle auch der jeweilige Themenbereich und der inhaltliche Bezug zu bestimmten Branchen und weitere Parameter verdatet. Dies erlaubt unter anderem, die relevantesten YouTube-Kanäle für spezifische Themen und Märkte zu identifizieren.



Weiterführende Informationen unter www.faktenkontor.de/youtuber-relevanzindex/ .



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmenskommunikation und Reputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.



OTS: Faktenkontor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52884 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52884.rss2



Pressekontakt: Dr. Roland Heintze Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße 37 D-20459 Hamburg Tel.: 0 40/253 185-1 10 Fax: 0 40/253 185-3 10 E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.de www.faktenkontor.de