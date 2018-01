Hamburg (ots) - Es steht zwar "scheiße" drauf, ist aber genau das Gegenteil: Die 'brand eins'-Ausgabe 10/2017 holt Gold mit "Der Plan war scheiße." beim Zeitschriftenwettbewerb 'Cover des Jahres 2017' (www.cover-des-monats.de), den der Hamburger New Business Verlag initiiert. Die Fachjury, bestehend aus Experten der Kreativ- und Medienbranche, lobt den Mut, die plakative Darstellung, den Humor und die Hintergründigkeit der Gestaltung.



'brand eins'-Chefredakteurin Gabriele Fischer sagt zur Entstehung des Covers: "Wir wollten das eher strenge Thema nicht allzu schwer überbringen - eine Strategie zu entwickeln ist schwer genug." Viel Zustimmung bekam das Cover in Form von Leserbriefen, auf Facebook und bei Twitter. Ein Leser aber mahnte laut Fischer die Redaktion: "So eine Fäkalsprache sollte in unserer heutigen Zeit, in der Mobbing und Beschimpfungen zum Alltag gehören, von einer seriösen Zeitung nicht verwendet werden." Die Covergestaltung bei 'brand eins' verantwortet seit 20 Jahren Artdirektor Mike Meiré, Mitinhaber der Kölner Agentur Meiré und Meiré.



Für das 'Cover des Jahres' waren die zwölf Monatsgewinner von Januar bis Dezember 2017 nominiert. Den zweiten und dritten Platz belegt 'Der Spiegel' mit den Ausgaben 34/2017 und 6/2017.



