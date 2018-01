Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Football-Fieber steigt: Der Sonntag wird zum Super Sunday auf ProSieben! Am 4. Februar 2018 werden weltweit Millionen Zuschauer mitfiebern, wenn der Titelverteidiger und AFC-Champion New England Patriots auf den NFC-Champion Philadelphia Eagles trifft. Ab 22:50 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, "Netman" Christoph "Icke" Dommisch und Reporter Max Zielke live aus dem U.S. Bank Stadium in Minneapolis. Als Experte kommentiert erstmals beim Super Bowl der zweifache Titelträger Sebastian Vollmer für ProSieben. Seine Prognose: "Ich bin mir sicher, dass uns ein sehr enges und spannendes Spiel erwartet. Die Eagles haben eine herausragende Defensive, mit der sie Tom Brady durchaus gefährlich werden können. Allerdings ist ihre Offensive etwas schwächer, weshalb ich dennoch an einen knappen Patriots-Sieg glaube."



Für beide Teams wäre der mögliche Triumph ein besonderer: Der 40-jährige Quarterback-GOAT (Greatest of all Time) Tom Brady könnte sich mit Titel Nummer sechs (2002, 2004, 2005, 2015, 2017) endgültig unsterblich machen, kein NFL-Spieler erreichte jemals mehr Titel als Brady. Die Patriots würden mit sechs Titeln zu Super-Bowl-Spitzenreiter Pittsburgh Steelers aufschließen.



Aller guten Dinge sind drei: Für die Eagles ist es der dritte Super Bowl - gewonnen haben sie ihn jedoch noch nie. Zuletzt standen die "Adler" 2005 im Super Bowl. Auch vor 13 Jahren hieß der Gegner bereits New England. Die Eagles verloren knapp 21:24. Diesmal will der "Underdog" - wie sie sich selbst gern bezeichnen - die Vince-Lombardi-Trophy endlich mit nach Philadelphia nehmen. Alle Hoffnungen ruhen auf Quarterback-Ersatzmann Nick Foles, der nach dem Kreuzbandriss von Starter-Quarterback Carsten Wentz im Dezember die Eagles entgegen aller Erwartungen erfolgreich durch die Playoffs geführt hat.



Musikalische Super-Bowl-Highlights: Superstar Pink singt die US-Hymne vor Kickoff. Justin Timberlake wird in diesem Jahr das weltweite Super-Bowl-Publikum in der dreißigminütigen Halftime Show entertainen. Für Timberlake bereits sein dritter Super-Bowl-Einsatz: Der 36-Jährige trat 2001 mit 'N Sync sowie 2004 beim legendären Nipplegate mit Janet Jackson auf. Zwei Tage vor dem Super Bowl erscheint sein neues Album "Man of the Woods".



Bereits ab 20:15 Uhr startet der 160-minütige "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX. Moderator Carsten Spengemann sowie die Experten Markus Kuhn, Roman Motzkus und Volker Schenk stimmen ranNFLsüchtige auf die lange Footballnacht ein: Super-Bowl-Ausblick, Rückblick auf die "Hot Week" mit Highlights vom Mediaday, dem Pro Bowl in Orlando sowie Liveschalten nach Minneapolis.



Im Livestream können die Football-Fans den Super Bowl und die Countdown-Show auf ran.de, der ran-App, auf den jeweiligen Senderseiten prosieben.de bzw. prosiebenmaxx.de sowie in den Sender-Apps verfolgen.



Super Bowl auf ran.de: Aktuelle Informationen und Clips rund um den Super Bowl finden Fans unter http://www.ran.de/us-sport/nfl. Social Media: @prosieben @ransport und @prosiebenmaxx twittern zum Super Bowl mit dem Hashtag ranSB52.



"ran Football - Road to Super Bowl" - Magazin



19:45 Uhr Mittwoch, 31.1. bis Freitag, 2.2.2018 auf ProSieben MAXX



52. Super Bowl am Sonntag, 4. Februar 2018 live:



20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX Mit Carsten Spengemann, Markus Kuhn, Roman Motzkus und Volker Schenk



22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSieben mit Jan Stecker, Patrick Esume, Sebastian Vollmer, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel: 089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2